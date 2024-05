„New World Franklin“ – Eine Theaterperformance des Nationaltheaters Mannheim

Nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, erlaubte das ukrainische Kulturministerium einigen männlichen Künstlern, das Land zu verlassen, statt an die Front zu gehen. Der Auftrag: im Ausland von der ukrainischen Sache zu erzählen. Ein solcher Künstler ist auch der ukrainische Regisseur und ehemalige Intendant des Kiewer Left Bank Theaters Stas Zhyrkov. Am Schauspielhaus Zürich inszenierte er nun den antiken Antigone-Stoff, der auf erschütternde Weise von den Gräueltaten in Butscha erzählt.

SWR2-Theaterkritikerin Eva Marburg erlebte einen Abend, der auch über das Theater an sich hinausgehe. Hier seien Menschen auf der Bühne, die Zeugnis ablegen wollen, meint sie. "Man versteht, dass die ukrainischen Künstler*innen auch inszenieren und spielen, um nicht den Verstand zu verlieren; um daran zu erinnern, dass der Krieg weiterhin da ist; um – vielleicht – in der Kunst als Mensch zu überleben."