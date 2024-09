per Mail teilen

Michaela DePrince, die als Waisenkind aus Sierra Leone zur weltweit gefeierten Ballerina wurde, ist verstorben. Vom Beyoncé-Video bis zu großen Bühnen – ihr Leben war voller außergewöhnlicher Erfolge. Was bleibt, ist ein bewegendes Vermächtnis.

Ausnahmetalent und ein Leben mit Höhen und Tiefen

Michaela DePrince war ein Ausnahmetalent – ihr kurzes Leben geprägt von Höhen und Tiefen. Ihre beiden Eltern starben früh im kriegsgebeutelten Sierra Leone, wo sie 1995 geboren wurde und als kleines Kind in einem Waisenhaus lebte.

Dort war sie, so kann man in ihrer Autobiografie lesen, nur eine Nummer. Die Nummer 27. In ihrer Autobiografie beschreibt DePrince auch ihre Erinnerungen und ihre Angst, die sie als Kind in Sierra Leone hatte.

Adoption als Chance, Tänzerin zu werden

Das Leben der Ausnahmetänzerin Michaela DePrince war von Höhen und Tiefen geprägt. Sie wurde im Kriegsgebiet von Sierra Leone 1995 geboren. Ihre Eltern kamen ums Leben, Sie wurde von einer amerikanischen Familie aus einem Waisenhaus adoptiert. Die Familie unterstützte ihren Traum, Tänzerin zu werden. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Den Entschluss, zu tanzen, fasste sie schon früh, als sie durch Zufall das Foto einer Balletttänzerin in einer Zeitschrift entdeckte.

Michaela DePrince und ihre Schwester wurden 1999 aus dem Waisenhaus von einem amerikanischen Ehepaar adoptiert. Die Mädchen wurden sehr gefördert.

Negative Kommentare zu ihrer Hautfarbe oder ihrer Pigmentstörung Vitiligo konnten die Tänzerin nicht von ihrem Weg abbringen.

Durchbruch mit dem Dokumentarfilm „First Position“

Michaela DePrince nahm selbst an Wettbewerben teil und bekam ein Stipendium. Später unterrichtete sie selbst gerne, zum Beispiel bei den BE Dance Studios in Miami Gardens. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ASSOCIATED PRESS

DePrince war eine der Protagonistinnen in dem 2011 erschienenen Dokumentarfilm „First Position – Ballett ist ihr Leben.“ Regisseurin Bess Kargmann begleitete darin junge Tänzer und Tänzerinnen während ihrer Vorbereitungen für den Wettbewerb „Youth America Grand Prix.“

DePrince brachte dieser Wettbewerb ein Stipendium an der Ballettschule des American Ballet Theatre ein. Später unterrichtete sie selbst Kinder und Jugendliche. Zum Beispiel bei den BE Dance Studios in Miami Gardens.

Solistin am niederländischen Nationaltheater

Michaela DePrince war Mitglied der Het Nationale Junior Companie in Amsterdam. IMAGO IMAGO/Richard Wareham

Ballettdirektor Ted Brandsen entdeckte früh das Talent von Michaela de Prince, engagierte sie als Elevin, dann als Solistin. Sie tanzte zum Beispiel die „Clara“ im Nussknacker. Auch in seinem Film „Coppelia“ spielt sie die Hauptrolle

Michaella DePrince hatte eine unglaubliche Sprungkraft und Ausstrahlung

Michaela DePrince legte ihre ganze Persönlichkeit in ihre Rollen. Ihre Sprungkraft war phänomenal. Beim Joburg Theatre in Johannesburg, South Afirca, tanze sie in „Don Quixote“. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa

Michaela DePrince hatte nicht nur eine erstklassige Technik, sondern auch eine beeindruckende Ausstrahlung und Bühnenpräsenz.

Ihre Figuren tanzte Michaela DePrince immer mit größter Leidenschaft. Auch in „Don Quixote“ am Jobury Theatre in Johannesburg brillierte sie.

Michaela DePrince war in Krisengebieten unterwegs und unterstützte vor Ort Kinder in ihrer schweren Lage

Michaela DePrince engagierte sich gegen Rassismus und für die Organisation „War Child“. Pressestelle Warchild

Weltberühmt wurde Michaela DePrince durch ihre tänzerischen Auftritt in dem Musikvideo für das Album „Lemonade“ von Beyoncé. Darin geht es um Rassismus, Befreiung und Gleichheit.

Beyoncé - Pray You Catch Me (Official Music Video)

Michaela DePrince war aber nicht nur auf den großen Bühnen oder vor der Kamera unterwegs. Sie reiste als Botschafterin für die Organisation „War Child“ auch in Krisengebiete, um sich dort für die Rechte der Kinder einzusetzen und sie zu unterstützen. Die Familie bittet um Spenden für die Organisation.

Große mediale Präsenz – Filmrechte für ihre Autobiografie hat Madonna

Michaela DePrince hatte 280.000 Follower auf Instagram. Es wurde international viel über sie berichtet. Sie kam zum auf das Cover von Harper's Bazaar, der ein umfangreiches Interview mit ihr abdruckte.

2020 nahm sich die Tänzerin aus persönlichen Gründen eine Auszeit. 2022 wechselte sie an das Boston Ballett. Ihr plötzlicher Tod ist unbegreiflich. Die Todesursache nicht bekannt.

Einen Tag nach Michaela DePrince starb auch ihre Mutter Elaine DePrince, an den Folgen eines Routineeingriffs. Die Filmrechte an der Autobiografie „Ich kam mit dem Wüstenwind. Wie mein Traum vom Tanzen wahr wurde“, an der Elaine DePrince mitgeschrieben hatte, liegen bei Madonna.