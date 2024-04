Ein toller Hecht im Karpfenteich – „Wilhelm Tell“ auf der Seebühne im Mannheimer Luisenpark

Schillers Schauspiel „Wilhelm Tell“ als Open-Air-Musical: Die Schauspieler*innen tragen Fischköpfe. Die Guten, also die Schweizer Freiheitskämpfer, sind bunte Karpfen und die Bösen, die Handlanger des Landvogts Geßler, schwarze Welse. Das ist ein netter Sommerabend-Spaß, aber als Auftakt der Internationalen Schillertage nicht die glücklichste Wahl.

Der Text von Schiller als Lieder

Die Schauspieler*innen steigen während der Aufführung immer wieder in den Teich vor der Seebühne und tragen Fischköpfe. Wilhelm Tell ist in der Mannheimer Neu-Inszenierung ein knallharter, machohaften Held. Erstaunlich, denn Schiller beschreibt ihn als eher zögerlichen Mann.

Den Schiller-Text lässt Regisseur Christian Weise weitgehend im Original stehen. Auch wenn er sich gesungen, doch ziemlich anders anhört und in den Kompositionen von Falk Effenberger erstaunliche Gassenhauer-Qualitäten entwickelt.

Inszenierung plätschert vor sich hin

So plätschert die Inszenierung am Luisenpark-See dahin. Die Songs bringen immer wieder Schwung hinein. Einmal gibt es noch einen Anflug von Kritik, als Schauspieler Christoph Bornmüller mal kurz aus seiner Rolle des Wilhelm Tell aussteigt.

Er fragt, warum man diese ganzen Kämpfe und den Mord an Geßler im Theater eigentlich immer feiert. Doch die Kritik gerät eher zur Persiflage. Und Bornmüller gibt ehrlich zu: Eigentlich wollten alle im Ensemble sowieso am liebsten tanzen und singen.

Publikum lässt sich mitreißen

Dazu hatten sie reichlich Gelegenheit. Das Ensemble hat mit seiner Spielfreude das Premierenpublikum mitgerissen.

Doch: wer Schillers Wilhelm Tell nicht gut kennt, ist sicher an vielen Stellen nicht ganz schlau draus geworden, was da gerade auf der Bühne passiert. Also: netter Sommerabend-Spaß, aber als Auftakt der Internationalen Schillertage nicht die glücklichste Wahl.