Vorläufiges Endergebnis - CDU gewinnt

Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz

Bei der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz ist jetzt auch die letzte der insgesamt 2.305 Kommunen ausgezählt. Somit steht das vorläufige Endergebnis fest: Die CDU hat gewonnen. Auch in Mainz hat sie die Wahl knapp für sich entschieden, in Ludwigshafen nicht.