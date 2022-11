Meinung: Black Friday - Hormonstoß in Krisenzeiten

per Mail teilen

Am Black Friday spielen die Glückshormone verrückt. Martin Rupps wünscht viele Glücksgefühle beim Shoppen und Glück mit der erjagten Ware.

Der griechische Seefahrer Odysseus ließ sich an einen Schiffsmast binden, bevor er dem Gesang der Sirenen lauschte. Er wusste, sie würden ihn so sehr betören, dass er auf ihre Insel kommt - und dem Verderben anheimfällt. Die Methode der freiwilligen Fesselung taugt auch heute noch beim Shoppen, wenn man am Black Friday nicht sein Geld versenken möchte.

Am Black Friday spielen die Glückshormone verrückt. Martin Rupps wünscht viele Glücksgefühle beim Shoppen und Glück mit der erjagten Ware. dpa Bildfunk Marcus Brandt

Trotz Energiekrise hoher Umsatz erwartet

Der amerikanische Black Friday, der mittlerweile vielerorts eine ganze Woche dauert, verspricht seit ein paar Jahren auch in Deutschland satte Rabatte. 5,7 Milliarden Euro erwartet der Handel in diesem Jahr, fast ein Viertel mehr als 2021. Preissprünge bei Lebensmitteln und Energie können der hormonell bedingten Kauflaune, die Jan Michael Rasimus im SWR Gespräch erläutert, nichts anhaben. Schon die Aussicht auf ein Schnäppchen setzt Glückshormone frei. Feuer frei für Dopamin und Endorphin!

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Ich schaue ein wenig ratlos auf dieses psychologische Massenphänomen. Der Verstand sagt mir, der Black Friday ist ein plumper Marketing-Gag. Zugleich fasziniert mich, dass so viele Menschen ihm entgegensehnen. Mir fehlt das Gen zum Schnäppchenjäger. Ich werde am Black Friday kaufen, was ich freitags immer kaufe: ein paar Lebensmittel und die TV-Programmzeitschrift.

Sollten Sie es anders halten und am Black Friday "zuschlagen" wollen, wie der Schwabe sagt, wünsche ich Ihnen Glück. Viele Glücksgefühle beim Stöbern und Glück mit der Ware, die Sie erjagt haben.