per Mail teilen

Für manche kann es nicht früh genug losgehen: Auch schon Tage vor Silvester gehen hier und da Böller hoch. Doch für Haustiere ist die Knallerei ein enormer Stress. In Mainz hat das dazu geführt, dass zwei Hunde an unterschiedlichen Orten durch Böller erschreckt wurden, in Panik davonliefen und von Autos überfahren wurden.