September und Oktober: Basketball-WM, Unwetter und Kindesmissbrauch in Edenkoben

Leid und Freude - beides hat Rheinland-Pfalz im September und Oktober erlebt. Hagel-Unwetter in Rheinland-Pfalz, Deutschland wird Basketball-Weltmeister und Spieler Isaac Bonga aus Koblenz wird in seiner Heimat gefeiert, in Edenkoben missbraucht ein Mann ein zehnjähriges Mädchen und eine Hündin wird in einem Weinberg mit 14 frisch geborenen Welpen gefunden.