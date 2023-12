Doppelsicherung und Co - So schützen Sie Ihr Tier an Silvester

Für viele Tiere kann Silvester zum Albtraum werden, wenn die Knallerei losgeht. Hier einige Tipps, damit Ihr Haustier sicher über den Jahreswechsel kommt.

Egal, ob Hund, Katze, Vogel oder Pferd: Für viele Tiere ist Silvester einfach nur Stress. Blöd, wenn die Knallerei - wie so oft - dann auch schon Tage vorher losgeht. Was Sie tun können, damit Ihr Tier entspannt bleibt - hier gibt es Rat und praktische Hilfe.

🐶 Hunde

Die Tierrettung in Contwig empfiehlt einen ausgiebigen Spaziergang in der Natur, fernab der Stadt, wo die Knaller-Wahrscheinlichkeit am geringsten ist. Gassi-Gehen dann gerne auch schon am eher ruhigen Nachmittag. Der Hund sollte unbedingt angeleint sein. Besser noch sei ein Geschirr. Um Mitternacht sollten in dem Raum, wo sich das Tier aufhält, Fenster und Rollläden geschlossen sein. Zur Ablenkung hilft ein laufender Fernseher oder auch ein Radio. Den Hund auf keinen Fall alleine lassen!

🐕 Doppelte Sicherung für Hunde beim Gassi gehen

Bei ängstlichen oder unsicheren Hunden wird oft eine Doppelsicherung empfohlen. In stressigen Situationen wie Silvester macht das unter Umständen auch für sonst eher entspannte Tiere Sinn. Eine Doppelsicherung besteht aus zwei Leinen und einem Sicherheitsgeschirr. So kann der Vierbeiner auch dann nicht entwischen, wenn Sie die Leine loslassen sollten. Plötzliches Weglaufen sollte damit so gut wie unmöglich sein. Wenn doch, schadet ein GPS-Tracker nicht.

🐱 Katzen

Es gibt coole Socken unter den Katzen und Katern, aber die Mehrheit der Tiere mag es dann doch lieber ruhig. Deshalb: bitte Fenster und Rollläden schließen. Am besten das Tier schon vorher, ein, zwei Tage im Haus lassen, rät das Tierheim Contwig. Der Tierschutzbund empfiehlt: Katzen mit Freigang sollten am Silvesterabend unbedingt im Haus bleiben.

🐹 Meerschweinchen, Vögel und Co.

Für Vögel, Meerschweinchen und andere Kleintiere sollte ein ruhiger Platz in einem Raum geschaffen werden, der nicht direkt zur Straßenseite liegt. Vogel- und Kleintierkäfige sollten möglichst weit vom Fenster entfernt stehen. Gerne auch den Käfig mit einem Tuch abdecken.

🐴 Pferde

Pferde seien oft ruhiger, wenn sie das Feuerwerk sehen können, meint die Tierrettung in Contwig. Viele würden sogar den Himmel und das Feuerwerk betrachten. Vorsicht: Das gilt nicht für Nachbarschaften, in denen viel geknallt wird. Möglichst die vertraute Umgebung beibehalten - also nicht kurzfristig die Weiden, Paddocks oder den Stall wechseln. Das gewohnte Umfeld bietet den Pferden Sicherheit und minimiert Stress.

🔴 Kennzeichnung

Tiere bitte chippen! Dann können Vierbeiner und Halter im Fall der Fälle schnell wieder zusammengeführt werden.