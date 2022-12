Wintereinbruch in Rheinland-Pfalz führt zu Verkehrsunfällen

per Mail teilen

Schnee und Eis haben am Mittwoch den Verkehr in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz behindert. Es gab einige Unfälle, weil Fahrzeuge auf glatten Straßen ins Rutschen gerieten. Eine Autofahrerin kam bei Odernheim von der schneebedeckten Fahrbahn ab und stürzte mit ihrem Wagen in den Glan. Sie konnte sich aber retten.