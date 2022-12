Wo es in der Pfalz schon schneit

Der Mittwoch wird weiß: Vielerorts in der Pfalz fällt schon Schnee, vom kleinen weißen Hauch bis zur dicken Flocke. Bei Ihnen auch?

Es schneit in der Pfalz. Die gute Nachricht: Die Winterdienste sind auf alles vorbereitet. Die schlechte: Unter Umständen werden Sie den Nachmittag mit Schneeschippen verbringen müssen. Seit den frühen Morgenstunden melden unsere Reporterinnen und Reporter in der Pfalz jede noch so kleine Flocke, die ihnen unter die Nase kommt, auch gerne mit langem Arm aus dem Küchenfenster fotografiert. Die Fotos sind vermutlich nicht alle preisverdächtig, eher aus der Hüfte, aber sie sind aufschlussreich: Hier schneit es in der Pfalz! Wenn Sie auch eins haben, gern: Schicken Sie es uns an kontakt.ludwigshafen@swr.de.

Eine Frage liegt natürlich auf der Hand: Wie groß ist die Chance auf weiße Weihnachten in Rheinland-Pfalz? Die Antwort finden Sie hier.