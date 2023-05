per Mail teilen

Es geht weiter mit Hochdruck beim Wetter. Am Donnerstag erwarten uns viel Sonne und nur wenige Wolken. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 29 Grad, in den Höhenlagen wird es etwas kühler. Der Trend: Es bleibt insgesamt sommerlich und sonnig, auch wenn es am Freitag ein wenig kühler werden soll.