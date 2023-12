Das winterliche Wetter verabschiedet sich aus RLP. Am Donnerstag bleibt es zunächst grau, am Nachmittag wird es freundlicher und die Chance auf ein paar Sonnenstrahlen erhöht sich. Die Temperaturen liegen bei 2 bis 4 Grad, in den höheren Lagen bei 0 Grad, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke.

Das wechselhafte Wetter bleibt: Am Freitag gibt's nochmal viel Regen und eine erhöhte Glättegefahr. Am Wochenende wird es wärmer, mit bis zu 11 Grad am Sonntag.