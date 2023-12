per Mail teilen

Das Winterwetter der vergangenen Tage zieht sich wieder etwas zurück: Der Mittwoch startet in RLP mit leichtem Regen, vor allem im Norden. In höheren Lagen kann es auch Schneeregen sein. Am Nachmittag wird es etwas freundlicher, ab und zu schaut auch mal die Sonne hinter den Wolken hervor - bei Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad.

Bis Freitag bleibt es bei dem regnerischen, nasskalten Schmuddelwetter, sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Teilweise kann es auch noch glatt auf den Straßen sein. Das Wochenende wird dann wieder wärmer und milder.