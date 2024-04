Kühles Schauerwetter mit vielen Wolken und Wind

Am Dienstagfrüh liegen die Temperaturen nur noch bei ein bis sechs Grad. Der Vormittag verläuft trüb. Ein wenig Sonne zeigt sich am ehesten noch in Rheinhessen. Am Nachmittag ziehen immer wieder Regenschauer vorüber. Auch Graupel kann dabei sein und auch mal ein Gewitter. Und dazu weht ein stark böiger Wind. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen sechs und zwölf Grad.