Es gibt zu wenige Hausärzte und Hausärztinnen in Rheinland-Pfalz, vor allem im ländlichen Raum. Das Problem ist seit Jahren bekannt. Gelöst ist es noch nicht, denn noch immer gibt es Hausärzte, die mit über 70 noch praktizieren, weil sie ihre Patienten nicht im Stich lassen wollen. Einer von ihnen ist Wieland Hassinger in Bad Bergzabern. Ihm ist es bislang nicht gelungen, eine Nachfolge für seine Praxis zu finden.

Geklappt hat das hingegen in Bellheim (Landkreis Germersheim), der Ort ist mit dem Auto eine halbe Stunde entfernt von Bad Bergzabern. Hier ist seit Jahresbeginn eine Teampraxis am Start - die Patienten rennen dem Ärzteteam förmlich die Praxis ein.

Dass das mit der neuen Praxis geklappt hat, dafür hat der Verein "SüdpfalzDocs" gesorgt. Dieser bringt junge Ärzte und Ärztinnen und Kommunen zusammen. Es gab Verhandlungen zum Mietpreis oder zur Innenausstattung der Praxis - das alles hat dazu geführt, dass ein Team von drei Medizinern sich dazu entschlossen hat, in Bellheim die Praxis aufzumachen.

Für die Menschen im Land ist die ärztliche Versorgung in Rheinland-Pfalz ein enorm wichtiges Thema - und damit wird es auch für die Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz am 9. Juni zum Thema. Das Beispiel Bellheim zeigt, dass die Kommunen dort in der Verantwortung sind.