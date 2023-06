Das lange Wochenende wird heiß: Am Donnerstagvormittag ist es überall im Land sonnig mit Temperaturen von 9 bis 15 Grad. Am Nachmittag können sich teils heftige Schauer und Gewitter entwickeln, vereinzelt auch mit Hagel. Die Temperaturen steigen vor den Niederschlägen auf 23 bis 29 Grad. Am Freitag könnte erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke in Rheinland-Pfalz geknackt werden.