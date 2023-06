Mehr Deutschunterricht, 80 neue Stellen für Lehrkräfte und frühere Sprachtests vor der Einschulung: So will das Bildungsministerium den Lernerfolg an rheinland-pfälzischen Grundschulen verbessern. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat dafür am Mittwoch einen Neun-Punkte-Plan vorgestellt.