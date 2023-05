per Mail teilen

Der Mittwoch wird durchwachsen: Während es in der Rhein-Gegend am Vormittag trocken bleibt, müssen sich die Menschen in Eifel und Pfalz auf Schauer einstellen. Tagsüber soll aber auch die Sonne immer wieder hervor kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 19 Grad.