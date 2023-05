Im Prozess um einen tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim 1991 in Saarlouis hat der Angeklagte einen Bekannten aus der rechten Szene belastet. Die Nebenanklage findet die Aussage unglaubwürdig. Der SWR-Terrorismusexperte Holger Schmidt aber glaubt, man nähere sich damit langsam der Wahrheit an. Er sagt, der Blick der Ermittlungsbehörden auf den Rechtsextremismus habe sich in den vergangenen Jahren verändert. Insgesamt gebe es auch in Rheinland-Pfalz immer mehr politisch motivierte Straftaten - nicht nur aus der rechten und linken Szene, sondern vor allem solche unbestimmter Herkunft, etwa von Corona-Leugnern.