Dirk Herber, Obmann der CDU im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe an der Ahr, hat bei der Staatsanwaltschaft Mainz Strafanzeige gegen den ADD-Chef Thomas Linnertz gestellt. Dieser habe bei seiner letzten Aussage im U-Ausschuss zur Flutkatastrophe nicht die Wahrheit gesagt. Auf Fragen, warum seiner damaligen Vizepräsidentin eine Urlaubsreise in die USA gestattet wurde, während andere Mitarbeiter der Behörde ihren Urlaub storniert hatten, antwortete Linnertz, dass dienstliche Gründe dafür vorlagen. Gegenüber der Presse führte der ADD-Präsident dann aber private Gründe an, die zu der Erlaubnis geführt hätten.