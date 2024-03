Wer auf Sonne zum Wochenstart in Rheinland-Pfalz gehofft hat, wird erstmal enttäuscht sein: Denn am Vormittag herrschen Wolken vor. Außerdem kann es immer wieder tröpfeln. Am Nachmittag zeigt sich dann jedoch die Sonne. Und mit Temperaturen von 12 bis 16 Grad wird es sehr mild.