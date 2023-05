Stürme, Starkregen, ein Tornado - das Frühlingswetter schlug in Rheinland-Pfalz einige Kapriolen mit schockierenden Ausmaßen. Nach einem trockenen Februar folgte der nasseste Frühling seit zehn Jahren, so der Deutsche Wetterdienst in seiner am Dienstag gezogenen Bilanz für die Monate März, April und Mai.