Am Donnerstag Vormittag gibt es im Westen Schauer, zwischen Westerwald, Taunus und Rhein ist es trocken und bewölkt. Im Laufe des Nachmittags ziehen die Schauer weiter nach Osten. Im Westen lockert es wieder auf. Am Freitag bleibt es überwiegend trocken, am Samstag ist es wechselhaft, am Sonntag trüb und nass.