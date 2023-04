Was die Triwo aus dem Flugplatz Mendig machte

per Mail teilen

Am Flughafen Hahn beginnt in diesen Tagen ein neues Kapitel: Es gibt einen neuen Investor und damit hohe Erwartungen. Seit gut einer Woche steht fest, dass die Trierer Firma Triwo den Hunsrück-Flughafen übernimmt. An deren Spitze steht Peter Adrian. Er ist Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer.

Seine Triwo besitzt schon vier Flugplätze in Deutschland - darunter Zweibrücken und Mendig. Wir zeigen, was Adrian aus den Flugplätzen gemacht hat und was das für den Hahn heißen könnte.