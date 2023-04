Lesen, rechnen, schreiben - das sind die wichtigsten Grundkenntnisse, die Kinder in der Grundschule lernen sollten. Doch nicht immer klappt das so einfach. Eine Schule in Ludwigshafen schlägt jetzt Alarm: 40 Kinder - fast ein Drittel der Erstklässler - müssen wohl die 1. Klasse wiederholen. Viele können gar kein Deutsch, andere kommen nur unregelmäßig zur Schule. Die Lehrkräfte sind am Limit, erzählt Schulleiterin Barbara Mächtle.