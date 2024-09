per Mail teilen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:16 Uhr 🎥SWR-Doku zur Flut: Schweitzer räumt Fehler ein Auch für den noch neuen Ministerpräsidenten wird die Ahrtal-Flut ein Thema bleiben. Alexander Schweitzer (SPD) hat in einer neuen SWR-Dokumentation gesagt, dass bei der Ahr-Flutkatastrophe auf allen politischen Ebenen Fehler passiert sind - also auch auf Landesebene. Unsere Kollegen und Kolleginnen aus der Social-Media-Redaktion haben das so zusammengefasst:

7:41 Uhr 😲Kampfjet wirft Tanks ab Ach herrje! Der Pilot eines F-16 Kampfjets der US-Airbase Spangdahlem ist gestern spät nachmittags in eine Notlage gekommen. Wie die Airbase mitteilte, meldete der Pilot einen Notfall. Er habe zwei leere Treibstofftanks abwerfen müssen. Diese seien in einem Wald der Gemeinde Ittel, einem Ortsteil von Welschbillig, aufgekommen. Der Pilot konnte unverletzt auf der Airbase Spangdahlem landen. Bergungsteams der Airbase waren unterwegs, um die Tanks aus dem Wald zu holen. Da sie leer waren, geht die Airbase nicht von Gefahren oder Umweltproblemen aus. Sendung am Fr. , 20.9.2024 7:44 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten Trier

7:24 Uhr 📕📺Voting: Lesen oder Schauen? dpa Bildfunk Picture Alliance Jetzt beginnt wieder die gemütliche Jahreszeit, wo man öfter mal chillig auf der Couch oder dem Sesel "rumlümmelt". Ich würde mal behaupten, die meisten von uns lesen oder schauen gerne einen Film oder eine Serie. Ich bin ja eher der Lesetyp. Und ihr? Seid ihr eher der Lese- oder der Filmschautyp? Ich verbringe die gemütliche Zeit eher mit Lesen. Ich verbringe die gemütliche Zeit eher mit Filme oder Serien schauen. Abschicken

6:53 Uhr 👀Blick nach Deutschland und in die Welt Nicht nur in Rheinland-Pfalz hat Fridays for Future heute zu Kundgebungen aufgerufen. In ganz Deutschland und auch weltweit gehen heute Menschen auf die Straße. In Frankfurt am Main soll das Urteil gegen einen 27-Jährigen verkündet werden. Dem mutmaßlichen Rechtsextremisten wird vorgeworfen, ein Munitionslager angelegt und einen gewaltsamen Umsturz geplant zu haben. In Frankreich wird die künftige Regierung des Landes unter dem neuen Premierminister Michel Barnier vorgestellt.

6:33 Uhr ⚽Fußball Champions League: Sieg für Leverkusen, Niederlage für Leipzig In der Fußball-Champions-League hat Bayer Leverkusen sein erstes Spiel der neuen Runde bei Feyenoord Rotterdam mit 4:0 gewonnen. RB Leipzig dagegen verlor zum Auftakt bei Atlético Madrid mit 1:2. Die Kolleginnen und Kollegen der Sportschau haben hier für euch die Zusammenfassung der Leipzig-Partie: RB Leipzig verliert bei Atlético Madrid

6:05 Uhr 🌞Wetter in RLP: Spätsommer bleibt bis zum Wochenende Ein sonniger Spätsommertag mit Temperaturen bis zu 25 Grad - so soll das Wetter laut Prognose von SWR-Wettermann Karsten Schwanke am Freitag werden. Doch zum Wochenende hin wird es abkühlen - der Spätsommer weicht langsam dem Herbst. Ab Sonntag kann es dann in Rheinland-Pfalz zu Schauern kommen. Video herunterladen (28,2 MB | MP4)

6:03 Uhr ❗Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Landtag debattiert heute über den Abschlussbericht des Flut-Untersuchungsausschusses. Da ist Streit vorprogrammiert, denn die regierenden Ampel-Parteien und die Opposition aus CDU, Freien Wählern und AfD bewerten den Bericht sehr unterschiedlich. Der SWR überträgt die Debatte live im Fernsehen, im Internet und in der SWR-Aktuell-App. In Rheinland-Pfalz gibt es aktuell mehr Jungen als Mädchen und jedes fünfte Kind im Land ist von Armut bedroht. Das sind zwei von fünf Fakten, die wir zum Weltkindertag zusammengetragen haben. Zum Start des vierten Spieltags in der ersten Fußball-Bundesliga ist der FSV Mainz 05 heute Abend zu Gast beim FC Augsburg. Ziel der Mainzer ist es, den ersten Sieg der Saison einzufahren.