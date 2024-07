Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck testet seine Wasserstoff-Lastwagen in den kommenden Monaten unter realen Bedingungen im Transportalltag bei ausgewählten Unternehmen. Wie das Unternehmen in Wörth am Rhein (Südpfalz) mitteilte, seien die Fahrzeuge nach umfangreichen Tests auf der Teststrecke und auf öffentlichen Straßen nun bereit für den täglichen Logistikeinsatz. In Wörth am Rhein befindet sich das Entwicklungs- und Versuchszentrum von Daimler Truck.

Erkenntnisse für Serienproduktion

Die Erprobungsphase soll etwa ein Jahr dauern und den teilnehmenden Unternehmen frühzeitig die Möglichkeit bieten, Praxiserfahrungen mit den Brennstoffzellen-Lkw zu sammeln. Gleichzeitig erhält das Entwicklungsteam wertvolle Informationen für die geplante Serienproduktion bis Ende des Jahrzehnts.

Leistungsfähigkeit und Reichweite der Wasserstoff-Lkw

Daimler Truck zufolge ist die Leistungsfähigkeit der Wasserstoff-Lastwagen vergleichbar mit Diesel-Sattelzugmaschinen. Die Trucks sind mit zwei Wasserstofftanks ausgestattet und haben eine Reichweite von etwa 1.000 Kilometern.

Die Wasserstoff LKWs sind Teil der Strategie von Daimler Trucks in Europa, den USA und Japan bis 2039 nur noch emissionsfreie Neufahrzeuge anzubieten.