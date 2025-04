Nibelungen-Festspiele 2025 Worms: Stars im Ensemble

Die Schauspielerin Jasmin Tabatabai wird als Brunhild auf der Bühne stehen, Wolfram Koch als Hagen. Bei den Nibelungen-Festspiele sind auch 2025 wieder echte Stars dabei.

Für Jasmin Tabatabai ist die Freilichtbühne vor dem historischen Kaiserdom in Worms keine neue Spielstätte. Sie war schon 2006 und 2007 mit dabei - damals noch unter Regisseur Dieter Wedel. Beide Male spielte sie die Kriemhild. In diesem Jahr wird sie in einer Doppelrolle als Brunhild und als Drache zu sehen sein. Die Schauspielerin ist durch zahlreiche Film- und Fernsehrollen bekannt.

Vorfreude auf Nibelungen-Festspiele 2025

Indentant Nico Hofmann sagte zur Besetzung: "Wir sind sehr stolz darauf, dass auch dieses Jahr wieder ein hochkarätiges Ensemble unserer Einladung nach Worms folgt. Wir freuen uns sehr, dass Wolfram Koch das erste Mal bei den Festspielen auftreten wird, und dass Jasmin Tabatabai als Brunhild nach Worms zurückkehrt, ist ein großes Glück.“

Wolfram Koch bekannt aus Film und Fernsehen

Auch Wolfram Koch (63) spielte zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen. Die bekannteste ist wohl die des Kommissar Paul Brix im Frankfurter "Tatort".

Als Paul Brix löste Wolfram Koch im Frankfurter Tatort zahlreiche Mordfälle - hier zu sehen mit Schauspielkollegin Margarita Broich. Pressestelle HR

Nibelungensage soll in voller Länge auf die Bühne

Mit der diesjährigen Inszenierung "See aus Asche" soll das Nibelungenlied, eine der wohl größten deutschen Sagen, in voller Länge auf die Bühne in Worms gebracht werden. Geschrieben wurde "See aus Asche" von Autor Roland Schimmelpfennig, einem der meistgespielten Gegenwartsdramatiker Deutschlands. Regie führt Mina Salehpour, die unter anderem am Wiener Burgtheater, am Schauspiel Köln und dem Schauspiel Hannover gearbeitet hat.

Festspiele in Worms ziehen Publikum an

Die Geschäftsführerin der Nibelungen-Festspiele, Petra Simon, sagte, die aktuelle Produktion nehme Gestalt an. Sie trage die Handschrift der Regisseurin Mina Salehpour und bringe die Vielschichtigkeit und Ausdruckskraft des Textes von Roland Schimmelpfennig auf die Bühne.

Wir erzählen eine große Geschichte, die unser Publikum berühren, zum Nachdenken anregen und nachhaltig im Gedächtnis bleiben wird.

Seit ihrem Start 2002 haben sich die Festspiele um Drachentöter Siegfried und seinen Mörder Hagen einen Ruf über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus erworben. Geboten wird jedes Jahr eine Neuinszenierung auf Basis des Original-Nibelungenliedes, jedoch ist eine Gesamtschau wie in diesem Jahr selten.

Nibelungen-Festspiele starten im Juli

In diesem Jahr finden die Nibelungen-Festspiele vom 11. bis zum 27. Juli statt. Die Tickets kosten zwischen 39 und 139 Euro.