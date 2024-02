Daimler Truck eröffnet erste öffentliche Lkw-Tankstelle für flüssigen Wasserstoff

"Wir haben eine spektakuläre Lösung gefunden" - so präsentieren die Firmen Daimler Truck und Linde ihre neue Wasserstoff-Tankstelle. Die soll helfen, den Schwerlastverkehr klimaneutral zu machen.

"Schneller, besser, günstiger" versprechen die beiden Unternehmen Daimler Truck und Linde. Sie haben nach eigenen Angaben eine Technologie entwickelt, um Wasserstoff-Lkw einfacher zu betanken. "Das geht jetzt so schnell wie bei einem Diesel-Lkw", versprechen beide Firmen.

Über den Tankschlauch kommt der flüssige Wasserstoff in den Lkw. SWR

Wasserstoff: Tanken geht jetzt schneller

Das demonstrierten sie am Mittwochvormittag in Wörth (Kreis Germersheim). Dort haben beide Firmen die erste Tankstelle gebaut, die ihre neue Technologie nutzt: flüssiger Wasserstoff wird innerhalb von 10 bis 15 Minuten in einen Lastwagen getankt. Bisher arbeiten Wasserstoff-Tankstellen vor allem mit gasförmigem Wasserstoff. Da dauere das Betanken länger und verbrauche mehr Energie.

Lkw Verkehr soll klimaneutral werden

"Ein Meilenstein, ein Quantensprung", davon reden die beiden Firmen und hoffen, dass ihre Tank-Erfindung Anklang findet und in ganz Europa nachgebaut wird. Das wäre wichtig, um die Klimaziele der EU zu erreichen, sagt Andreas Gorbach, Technikvorstand des Lkw-Bauers Daimler Truck:

Auch Daimler Truck muss weg vom Diesel

Für lange Strecken setzen Lkw-Hersteller wie der Dax-Konzern Daimler Truck auf Wasserstoff. Für kürzere Strecken seien auch elektrisch angetriebene Fahrzeuge möglich. Insgesamt gehe es darum, dass Lastwagen künftig klimaneutral unterwegs sind.

Im Mercedes-Benz-Werk in Wörth im Kreis Germersheim wird der Wasserstoff-Lkw gebaut. Dieses Jahr sollen fünf Fahrzeuge zum Testen an Unternehmen verliehen werden. Größere Stückzahlen dieser Lkw will die Firma frühestens in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts bauen.

Bei der Eröffnung: Jürgen Nowicki (Linde), Petra Dick-Walther (Wirtschaftsministerium RLP), Andreas Gorbach (Daimler Truck), v.l.n.r. SWR

Daimler Truck: "Brauchen grünen Wasserstoff"

Wasserstoff als Energieträger ist allerdings erst nachhaltig, wenn er "grün" produziert wird, wenn also bei seiner Herstellung keine klimaschädlichen Treibhausgase entstehen. Der flüssige Wasserstoff für die Wörther Tankstelle wird nach Angaben von Daimler Truck allerdings noch so hergestellt, dass dabei CO2-Emissionen entstehen. Insgesamt müsse Wasserstoff "grün und kostengünstiger werden", sagte Daimler Truck Technikvorstand Andreas Gorbach vor Ort in Wörth.