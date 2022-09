Daimler Truck-Chef: "Wir müssen alle schneller werden"

Martin Daum: CEO mit Lkw-Führerschein

Bodenständig, nahbar und mit Sinn für Humor, so beschreiben die "Stuttgarter Nachrichten" Martin Daum. Der Chef von Daimler Truck hat gleich zweimal den Lkw-Führerschein gemacht, weil sein deutsches Dokument in den USA nicht anerkannt wurde.

Geboren wurde Daum am 28. Oktober 1959 in Karlsruhe. Nach dem Abitur machte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann und studierte dann BWL an der Uni Mannheim. Der Diplom-Kaufmann fing 1987 bei der damaligen Daimler-Benz AG in der "Nachwuchsgruppe" an. Später war er für Daimler mehrere Jahre in verschiedenen Top-Positionen in Nord-Amerika.