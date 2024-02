Firmen in RLP setzen Vier-Tage-Woche um

Die Firma Münz in Montabaur setzt auf Nachfrage der Belegschaft seit einem Monat die Vier-Tage-Woche durch. Sowohl für die Mitarbeitenden als auch Geschäftsführer Bernhard Münz läuft aktuell alles wie am Schnürchen. Arbeitsabläufe wurden zum Zeitsparen neu strukturiert und das große Lager neu sortiert. Auch Smartphones sind verbannt worden, wodurch Prozesse schneller geworden sind. Dieses Konzept wurde auch in Lahnstein in einer Firma für Orthopädietechnik ausprobiert. Im Gegenzug für die längeren Arbeitszeiten bekommen die Angestellten jede zweite Woche einen Tag extra zur Verfügung.