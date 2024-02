Am Donnerstagabend ist es weiterhin stark bewölkt mit vereinzelten Schauern im Norden von Rheinland-Pfalz. Am Freitagmorgen erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen 8 Grad im Nordwesten und 12 Grad bei Koblenz. Im Laufe des Vormittags wird es in der Osthälfte sonniger. Von Westen strömt eine Kältefront herein, die sich zum Nachmittag durch RLP zieht. Am Freitagnachmittag sind Höchsttemperaturen von bis zu 16 Grad in Ludwigshafen zu erwarten.