per Mail teilen

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:03 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Die gute Nachricht des Morgens: Das Sommerwetter bleibt uns noch ein paar Tage erhalten. Angenehme 24 bis maximal 28 Grad, viel Sonne und keine Gewitter. Vorerst. Und heute geht's schonmal mit ganz viel Sonne in den Tag. Die Temperaturen klettern auf 25 Grad in der Eifel bis auf 30 Grad in der Vorderpfalz. Video herunterladen (26,3 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Das Landgericht Trier will sein Urteil im Prozess um den ermordeten Arzt Steffen Braun aus Gerolstein verkünden. Der 53 Jahre alte Orthopäde war Ende 2022 getötet worden. Als mutmaßliche Täter sitzen die 36 Jahre alte Ex-Freundin des Opfers, ihr heute 18-jähriger Sohn und dessen 17 Jahre alter Halbbruder auf der Anklagebank. In Koblenz wird der Prozess gegen einen Mann wegen IS-Mitgliedschaft, Kriegsverbrechen und Mord fortgesetzt. Der Angeklagte soll sich der ausländischen terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) angeschlossen haben. Dabei soll er bei der Hinrichtung von Gefangenen des IS geholfen haben. In Mainz wird um 19 Uhr "Seelentiefen - Fotoausstellung zur seelischen Gesundheit im Alter" eröffnet. Zu sehen sind die Fotos im Landtag Rheinland-Pfalz. Die Wanderausstellung wird bis 21. September im Foyer des Abgeordnetenhauses des Landtags Rheinland-Pfalz gezeigt.