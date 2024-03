Streik im privaten Busgewerbe in RLP - bis Sonntagabend sollen Räder stillstehen

Die Beschäftigten der privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz haben seit Montagvormittag die Arbeit niedergelegt. Der Streik soll bis Sonntagabend dauern.

Die Gewerkschaft ver.di, die für die Beschäftigten der privaten Busunternehmen verhandelt, spricht von einem "landesweiten, großflächigen Stillstand": Bis zum späten Montagnachmittag hätten sich 2.200 Busfahrerinnen und Busfahrer am Streik beteiligt. Damit fuhren etwa im Westerwald gar keine Busse, in Koblenz gab es einen Notbetrieb. Auch der Busverkehr in Mainz, Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Worms und Speyer sei in hohem Maße betroffen, sagte ein Sprecher.

Zuvor hatte die Gewerkschaft mitgeteilt, dass bei der Urabstimmung 99,12 Prozent der Mitglieder für längere Erzwingungsstreiks plädiert hätten, "um ihre völlig berechtigten Forderungen nun durch die Arbeitsniederlegungen durchzusetzen".

Die zuständige Tarifkommission habe daher entschieden, die bereits in der letzten Woche öffentlich angedrohten unangekündigten Streikmaßnahmen unmittelbar zu vollziehen. Seit 9:50 Uhr stünden daher die Räder still. Der Erzwingungsstreik sei zunächst bis zum Ende der letzten Schicht am kommenden Sonntag geplant.

ver.di hatte die Tarifverhandlungen für das private Busgewerbe in Rheinland-Pfalz Anfang Februar für gescheitert erklärt und die Urabstimmung eingeleitet.

Am Donnerstag Kundgebung in Mainz

Die Gewerkschaft hat für Donnerstag zu einer Kundgebung vor dem Finanzministerium in Mainz aufgerufen. Dazu würden rund 1.000 Teilnehmer erwartet. Auch Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) sei eingeladen.

Zahlreiche Unternehmen betroffen

Vom Streik betroffen sind laut ver.di unter anderem sämtliche Betriebe und Standorte der DB Regio Bus Mitte GmbH, der DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH, der Palatina Bus GmbH, der SVG Scherer Verkehrs GmbH, der Scherer Reisen Omnibus Gesellschaft mbH, der Stemmler-Bus GmbH, der Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH, der MB Moselbahn mbH, der Westerwaldbus des Kreises Altenkirchen GmbH, der VRW, der MVB, der Zickenheiner GmbH, der Stadtbus Zweibrücken GmbH, der Jörg Orthen GmbH, der Martin Becker GmbH sowie der Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld GmbH.

Das Unternehmen Mainzer Mobilität verweist auf die Fahrplantabellen auf der Internetseite www.mainzer-mobilitaet.de. Dort seien die voraussichtlich ausfallenden Fahrten markiert. Auch bei der KRN seien Fahrten vom Streik betroffen. Eine Auflistung finde man auf der RNN-Internetseite. Der MainzRIDER und das Fahrradvermietsystem meinRad sind nicht vom Streik betroffen.

Zum Streik bei den privaten Busunternehmen kommen ein neuer Streik der Lokführergewerkschaft GDL und eine nächtliche Sperrung der Zugstrecke Mainz-Mannheim wegen Bauarbeiten hinzu.

ver.di fordert 500 Euro mehr Lohn

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 500 Euro mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 3.000 Euro zum Ausgleich der Inflation. Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz hatte zuletzt 2,5 Prozent mehr Lohn für die Busfahrerinnen und -fahrer im ÖPNV angeboten.

Arbeitgeberverbände reagieren mit Unverständnis

Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände (VAV) reagierte mit "vollkommenem Unverständnis". Man habe ein "äußerst marktgerechtes Angebot" unterbreitet und sei weiterhin zu Verhandlungen bereit. Im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) sei man durch politische Rahmenbedingungen gebunden. In anderen Bereichen, wie in Werkstätten, im Reiseverkehr und bei Azubis habe man deutlich mehr geboten - teils sogar mehr als von der Gewerkschaft gefordert, heißt es vom Verband.

Die Forderungen von ver.di für den ÖPNV seien nur zu erfüllen, wenn die rheinland-pfälzische Landesregierung wie versprochen die Rahmenbedingungen ändere, so der Verband.