Studiengang für Hebammen jetzt auch an der Mainzer Uni

Der Beruf der Hebamme ist einer der ältesten der Welt. Klar, Kinderkriegen ist so alt wie die Menschheit. Bislang wurden in Rheinland-Pfalz Hebammen an Schulen ausgebildet, zum Beispiel in Speyer oder in Koblenz. Doch pünktlich zum Start des Wintersemesters gibt es an der Mainzer Gutenberg Universität einen neuen Bachelor-Studiengang: Hebammenwissenschaften. Nach Ludwigshafen ist Mainz damit der zweite Standort für einen solchen Studiengang.

Dass angehende Hebammen in einem dualen Studium ausgebildet werden müssen, geht auf das Hebammenreformgesetz aus dem Jahr 2019 zurück. Die Universität Mainz betritt mit dem Studiengang Neuland. 18 angehende Geburtshelferinnen haben an der Eröffnungsveranstaltung teilgenommen - 30 Studienplätze gibt es. Christiane Rübenach vom Landesverband der Hebammen Rheinland-Pfalz ist aber zuversichtlich, dass der neue Studiengang in Mainz gut angenommen wird.

Der Beruf der Hebamme soll mit dem Studium aufgewertet und attraktiver werden - auch um dem Nachwuchsmangel zu begegnen. Denn in den letzten Jahren haben immer mehr Geburtsstationen geschlossen und immer mehr Hebammen aufgegeben.

Der neue Studiengang soll eine neue Ära einleiten, sagt Annette Hasenburg, Direktorin der Frauenklinik an der Uni. Damit mehr Menschen Lust bekommen auf diesen Beruf, der ja eigentlich der schönste Beruf sei. "Als Zeichen für Hoffnung und Erneuerung".