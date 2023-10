per Mail teilen

"Kinder werden so schnell groß." So ist immer wieder zu hören. Bis zum groß-sein können Kinder viele Ängste entwickeln, zum Beispiel vor Ärzten. SWR-Reporterin Sarina Fischer zeigt, wie kleine Teddybären in der Mainzer Unimedizin dabei helfen können, Ängste abzubauen.