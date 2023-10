Was halten die Bitburger von den Plänen der Frasers Group?

Der britische Sportversandhändler Frasers Group will nächstes Jahr in Bitburg in der Eifel eine Firmenzentrale gründen. Warum der große Sportversandhändler sich ausgerechnet in der Eifel niederlassen will, hat viele gewundert, denn bislang betreibt er keine Filialen in Deutschland. Aber jetzt will die Frasers Group die deutsche Firma SportScheck mit mehr als 30 Filialen übernehmen. Wie das in Bitburg ankommt, berichtet Christian Altmayer.