Bis Samstag muss in Rheinland-Pfalz mit jede Menge Regen gerechnet werden. Die Meteorologen sagen bis zu 30 Liter pro Quadratmeter voraus. Am Freitagvormittag regnerisch, nur im Süden kann es am Nachmittag trockener werden. Die Temperaturen bleiben mild bei 11 bis 14 Grad. Am Wochenende steigen die Temperaturen sogar auf bis zu 19 Grad. Der Regen zieht nach Norden ab und von Süden her wird es immer sonniger.