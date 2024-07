Die Reise von U17 ist zu Ende: Das U-Boot ist in Sinsheim angekommen

Das ausgemusterte Marine-Boot U17 hat es geschafft! Nach gut einem Jahr und einer Reise, die in Kiel startete, ist das U-Boot am Sonntag im Technik Museum in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) angekommen. Zahlreiche Schaulustige begrüßten das Boot beim Eintreffen und waren begeistert von der guten Stimmung, die U17 unter allen Beteiligten erzeugte. Das U-Boot wurde zu Wasser und auf der Straße transportiert und machte auf seinem Weg auch einen Zwischenstopp in Rheinland-Pfalz, nämlich im Technik Museum Speyer.