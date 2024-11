Eines von zwei Mädchen aus Niederwörresbach wieder aufgetaucht

Die Polizei sucht weiter nach der 17-jährigen Lea Weiß aus Niederwörresbach (Landkreis Birkenfeld). Eine zunächst mit ihr verschwundene 13-Jährige ist wieder aufgetaucht.

Am Samstag hatten die beiden 13 und 17 Jahre alten Mädchen ihre Wohngruppe in Niederwörresbach verlassen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden sie im Saarland, in Baden-Württemberg oder in den Niederlanden vermutet. Aber auch der Aufenthalt in anderen Bundesländern könne nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Die vermisste 17-jährige Lea Weiß. Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Inzwischen ist die 13-Jährige wieder aufgetaucht. Sie hat sich selbst bei der Polizei gemeldet.

Die 17-jährige Lea Weiß wird weiterhin vermisst. Laut Polizei ist sie etwa 1,68m groß, 60 Kilo schwer und hat eine normale, ihrem Alter entsprechende Statur. Sie trägt dunkelbraune, lange Haare.

Bekleidet war Lea bei ihrem Verschwinden mit einem schwarzen, bauchfreien Pullover, einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Jacke.

Hinweise an Polizei Idar-Oberstein

Wer den Aufenthaltsort des Mädchens kennt oder sonstige Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein melden. Telelfon: 06781-5610.