Mobile Eismanufaktur als Erfolgsgeschichte

Als "Rolling Flamingo" sind sie bei Eisliebhabern Kult. Die Zirkus-Familie Alexis tourt im Sommer mit ihrer fahrenden Eismanufaktur durch die Eifel.

Im Winter stehen sie als Clown oder Seelöwen-Dompteurin in der Manege. Jetzt öffnen Charlotte und Totti Alexis in der Saarstraße von Bitburg die Klappe von ihrem kleinen Eiswagen. Seit fünf Jahren stehen sie in den Sommermonaten in kleineren Dörfen und Städten wie Körperich, Waxweiler, Birresborn, Munsbach oder Wincheringen und sind happy.

Ich möchte den Menschen Freude schenken.

Totti Alexis wurde in eine bekannte spanische Clown-Familie hineingeboren, ist weltweit aufgetreten. Den Beruf des Eismachers habe er sich ausgesucht. "Ich liebe beide Berufe, weil ich den Menschen Freude schenken möchte. Wenn wir sehen, wie gut unser Angebot hier angenommen wird, dann kommt ein Teil dieser Freude wieder zu uns zurück", freut sich Totti Alexis.

Es vergehen keine fünf Minuten, das steht schon die erste Stammkundin vor dem blauen Wagen und wählt aus den sechs Eissorten mit so klangvollen Namen wie Vintage Vanilla, Pink Dragon oder Black Panther. Es sei eben frisch, die Fruchtsorten schmeckten sehr intensiv. Ein Grund, jede Woche wiederzukommen, so die Kundin.

Körperich statt Köln, Wincheringen statt Warschau

Viele Jahre touren Charlotte und Alexis Totti in den bekanntesten Zirkussen um die Welt. Ihr Lieblingshobby in der Freizeit: Sie testen mit ihren Kindern die Eisdielen vor Ort, suchen nach Rezepten und Inspirationen für das beste Eis der Welt. Mit all den Erfahrungen im Gepäck verwirklichen sie vor fünf Jahren ihren Traum einer Eismanufaktur.

Weil sie als Standort für ihren XXL-Wohnwagen ausgerechnet in Sefferweich bei Bitburg fündig werden, wird das kleine Dorf zur neuen Basis für die eisproduzierende Zirkus-Familie. Eigentlich wollten sie ihr Eis, wie auf einer Zirkus-Tournee, in ganz Europa verkaufen, steckten alle Ersparnisse in eine Eismaschine und einen Verkaufswagen doch dann kam Corona dazwischen. Totti Alexis erinnert sich: "Wir duften ja nicht reisen, da kam einer aus dem Nachbardorf auf uns zu und sagte, 'Fahrt doch einfach zu den Leute hier auf die Dörfer in der Eifel.'"

Rolling Flamingo wird zur Kultmarke in der Region Trier

Was als Verlegenheitslösung begann, entwickelte sich schnell zur Erfolgsgeschichte. Sie produzieren nur Eis, dass sie selber auch essen würden. Einfach nur eine Tüte mit künstlichen Geschmacksaromen in die Eismaschine kippen, das kommt für die Eisliebhaber nicht in Frage.

Herstellungskosten sind deutlich größer

Die Herstellungskosten seien angesichts der hochwertigen Zutaten deutlich höher als in herkömmlichen Eisdielen, das Geschmackserlebnis aber auch, erzählt Charlotte Alexis. Mehr als 70 verschiedene Eissorten hat das Paar gemeinsam ausgetüftelt. Dabei fließen auch die Geschmackserlebnisse aus der ganzen Welt ein. Neulich haben sie erstmals ein Gurkeneis mit Minze und Limette kreiert. Produziert werden die Köstlichkeiten, wenn die drei Kinder am Abend im Bett sind.

Charlotte und Totti Alexis verkaufen zwischen sechs und acht verschiedene Eissorten am Tag. SWR

Gläserne Eismanufaktur in Planung

Im vergangenen Jahr haben Charlotte und Totti Alexis einen ehemaligen Verkaufswagen einer Schweizer Boutique zu einer rollenden Eismanufaktur umbauen lassen. Künftig wollen sie Interessierte einladen, ihnen bei der Eisproduktion über die Schulter zu schauen. Auch Workshops für Kinder sind in Planung.

Charlotte und Totti Alexis bei einem Zirkusauftritt. SWR

Im Winter geht es zum Bonner Weihnachtszirkus

Im Herbst geht die Eissaison in der Eifel langsam für die Familie zu Ende. Dann wird es wieder Zeit Zirkusluft zu schnuppern. Charlotte und Totti Alexis sind deswegen für die Wintermonate beim Bonner Weihnachtszirkus engagiert. "Alles was wir annehmen, egal ob Eis oder Zirkus, das behalten wir und geben es nicht mehr her", verspricht der Clown Totti Alexis.