Das "Circus-Theater Roncalli" gastiert derzeit in Ludwigsburg. Mit dabei ist auch das Akrobatenpaar "Duo Turkeev" - zumindest laut Zirkus-Webseite. Die Realität sieht anders aus.

Clowns, Tänzerinnen, Jongleure und Artistinnen - im Blühenden Barock in Ludwigsburg heißt es in den kommenden Wochen wieder: Manege frei. Der Zirkus Roncalli gastiert bereits zum vierten Mal in der Kreisstadt. In der "Art ist Art" Show zeigen verschiedene Künstlerinnen und Künstler ihr Können.

So auch ein Luftakrobatenpaar, das seine Darbietungen in schwindelerregender Höhe unter dem Dach der Manege präsentiert. Laut der Roncalli-Webseite handelt es sich dabei um das "Duo Turkeev". Das Duo besteht aus Julia Galenchyk und ihrem Mann Dmytro Turkeiev. Die Beiden haben bereits die spanische Version des Supertalents mit einer Zirkusnummer gewonnen. Auf Instagram haben sie über 30.000 Follower. In Krefeld konnten Roncalli-Besucherinnen und -Besucher das Duo hautnah bestaunen:

Auch die beiden Artisten in Ludwigsburg stellen sich als Julia Galenchyk und Dmytro Turkeiev vor. Im Gespräch mit dem SWR für einen geplanten Fernsehbeitrag erzählen sie, wie sie sich vor über zehn Jahren im Cirque du Soleil in Kanada kennen und lieben gelernt haben. Sie erzählen von ihren beiden Töchtern, vom Familienalltag im Caravan und dem gemeinsamen Training. Wenig später stellt sich heraus: Nichts davon ist wahr.

Ist das "Duo Turkeev" wirklich in Ludwigsburg bei Roncalli zu sehen?

Als der Fernsehbeitrag geschnitten werden soll, kommen erste Zweifel auf. Das interviewte Paar sieht anders aus als in den Instagram-Beiträgen. Auch die Fotos, die in früheren Zeitungsbeiträgen zu sehen sind, zeigen ein anderes Duo.

Auf Rückfrage beim Zirkus Roncalli wird versichert, dass es sich bei dem Paar in Ludwigsburg um das "Duo Turkeev", namentlich um Julia Galenchyk und ihren Mann Dmytro Turkeiev handelt. Julia Galenchyk habe eine Zwillingsschwester, die derzeit in einem Zirkus in Peru auftreten würde, heißt es von einer Zirkus-Sprecherin.

Eine weitere Recherche zeigt aber: Julia Galenchyk und Dmytro Turkeiev sind nicht das Paar, das derzeit im Zirkus Roncalli zu sehen ist. Es handelt sich dabei um Galenchyks Schwester Iryna Galenchyk und ihren Mann Vladyslav Drobinko. Julia Galenchyk und Dmytro Turkeiev sind es in Wahrheit, die derzeit mit ihren Kindern in einem Zirkus in Peru auftreten.

Iryna Galenchyk und Vladyslav Drobinko beim Premierenabend in Ludwigsburg. SWR

Das wurde weder von Seiten des Zirkus, noch von den interviewten Artisten so kommuniziert. Auf erneute Rückfrage heißt es:

Das Duo Turkeev sind in erster Linie Julia Galenchyk und Dymytro Turkeiev, es treten unter dem Titel aber auch Julias Schwester Iryna Galenchyk mit ihrem Mann Vlad Drobinko auf, beide Paare präsentieren die exakt selbe Nummer, verkörpern dasselbe Artisten-Paar inkl. dazugehörigem Image und scheuen ihrerseits eine öffentliche Unterscheidung. Auf Wunsch der Künstler, dem der Circus Roncalli zugestimmt hat, präsentieren alle vier Artisten dieselbe persönliche Geschichte.

Demnach treten beide Paare unter dem Namen "Duo Turkeev" auf und wollen öffentlich nicht unterschieden werden. Die vier Künstler würden dieselbe persönliche Geschichte präsentieren.

Das Statement wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Warum haben sich Iryna Galenchyk und Vladyslav Drobinko nicht mit ihrem richtigen Namen vorgestellt? Warum wurde von Seiten des Zirkusses zu keiner Zeit offen gelegt, wie die interviewten Artisten wirklich heißen? Warum wurde auf Rückfrage erst noch versichert, es würde sich um Julia Galenchyk und Dmytro Turkeiev handeln?

Ludwigsburger Showact tritt als "Duo Another Love" auf

Dass die beiden Paare öffentlich nicht unterschieden werden wollen, gibt weitere Rätsel auf. Julia Galenchyk und Dmytro Turkeiev sind als @duo_turkeev erfolgreich auf Instagram unterwegs. Iryna Galenchyk und Vladyslav Drobinko sind derweil im vergangenen Herbst noch unter dem Namen "Duo Another Love" aufgetreten. Der Zirkus Roncalli hatte Ende 2023 in Zusammenarbeit mit dem Big Apple Circus in New York gastiert. Der Big Apple Circus hatte das Duo damals auf Instagram vorgestellt:

Auch in der Beschreibung von Iryna Galenchyks Instagram-Account wird auf das "Duo Another Love" verwiesen.

Mehrere Artisten, ein Künstlername?

Laut Ralf Huppertz vom Verband deutscher Zirkusunternehmer ist es auch nicht üblich, dass sich mehrere Artistenpaare denselben Künstlernamen teilen.

Fakt ist: Beide Paare sind gleichermaßen talentiert. Wieso Roncalli von Anfang an falsche Namen kommuniziert und die Situation nicht erklärt hat, bleibt unklar.