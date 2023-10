Im Traben-Trarbacher Hotel Bellevue ist Udo Nehls der Herr der Uhren. Er kümmert sich darum, dass jede Uhr richtig tickt. Besonders wichtig wird seine Arbeit zur Zeitumstellung.

Udo Nehls steht im lichtdurchfluteten Speisesaal des Traben-Trarbacher Hotels Bellevue. Für den schönen Ausblick auf die Mosel hat er keine Augen - er widmet sich lieber der mit Blüten verzierten Zinnuhr auf dem Fensterbrett. Er greift in seinen schwarzen Werkzeugkoffer und zieht die Uhr auf. Sie geht etwas vor. Der Fehler ist schnell behoben, Udo Nehls setzt seinen Rundgang fort. Seit mehr als 20 Jahren kommt er jeden zweiten Tag, um die rund 25 Uhren im Hotel zu kontrollieren.

Das sind ja alte Dinger. Das ist wie bei alten Herrschaften, die brauchen auch Zuwendung oder ein Medikament.

Auch Uhren brauchen Pflege

Egal, ob es sich um eine große hölzerne Standuhr, ein Schwergewicht aus Messing, eine Uhr mit Pendel oder Schlagwerk handelt. Eins ist klar: Wenn Udo Nehls mit ihnen fertig ist, tickt jede, wie sie soll. Und das liegt auch an seiner liebevollen Pflege. "Das sind ja alte Dinger. Das ist wie bei alten Herrschaften, die brauchen auch Zuwendung oder ein Medikament", sagt der Traben-Trarbacher.

Wenn etwas kaputt geht oder nicht funktioniert, kümmert sich Udo Nehls selbstverständlich selbst darum. Alles, was er über das Uhrenhandwerk weiß, hat er sich selbst beigebracht. Egal ob eine gerissene Kette oder ein veröltes Uhrwerk: Der 86-Jährige bekommt alles wieder hin. "Dann ist man halt erstmal zufrieden, dass man ein gutes Werk gemacht hat", resümiert der Traben-Trarbacher.

Alte Uhren sind wie alte Autos: Sie brauchen Pflege, sagt Udo Nehls. Er empfiehlt, auch bei gut funktionierenden Exemplaren alle vier Jahre das Uhrwerk rauszuholen und es mit einem speziellen Öl zu pflegen. SWR

Leidenschaftlicher Hobby-Uhrmacher

Doch die Sache mit der Reparatur ist heute nicht mehr ganz so einfach. Die Uhren, um die sich Udo Nehls im Hotel kümmert, sind zwischen 150 und 300 Jahre alt. Wenn da Teile defekt sind, ist es gar nicht so leicht, Ersatz zu besorgen, erzählt er. Zum Glück sei er mittlerweile in der Szene der Uhrenliebhaber gut vernetzt. So könnten sich die Experten im Notfall untereinander mit Ersatzteilen aushelfen.

Die Leidenschaft für Uhren begann bei ihm übrigens auf einer Uhrenmesse. Dort verguckte er sich förmlich in eine Schwarzwalduhr. "Die gefiel mir. Und dann sagte mir ein befreundeter Uhrenmachermeister: 'Wenn man mit einer Uhr mal anfängt, das bleibt nicht dabei, das werden mehrere'."

Digitale Uhren unerwünscht

Die Uhrensammlung sei mittlerweile auf 20 Uhren angewachsen. Mehr gebe der Platz zu Hause nicht her. Von digitalen Uhren hält er Abstand, die einzige batteriebetriebene Uhr hängt an seinem Handgelenk. Er ist sich sicher: Die alten Uhren funktionieren zuverlässig, auch wenn das mancher Gast nicht glauben mag, berichtet er: "Es gibt Gäste, die sehen eine der Uhren während sie auf den Fahrstuhl warten, vergleichen die Uhrzeit mit ihrer eigenen, sehen einen Unterschied und schon drehen sie am Zeiger der Uhr".

Nicht immer die beste Idee, sagt Udo Nehls. Schließlich kann speziell das Zurückdrehen der Uhren je nach Bauart dazu führen, dass in der Mechanik etwas kaputt geht. Überhaupt können die alten Schätze im Bellevue sehr empfindlich reagieren. "Wenn wir einen Wetterumschwung bekommen, wie beispielsweise bei heißen Sommern, zieht sich das Material im Uhrwerk zusammen oder dehnt sich aus, das kann sich auch auf die Uhrzeit auswirken."

Zeitumstellung mal anders

Kleine Fehler, die der "Herr der Uhren" im Bellevue schnell beheben kann. Die bevorstehende Zeitumstellung am Wochenende bedeutet für den Traben-Trarbacher übrigens wieder einen Sondereinsatz. Die alten Schätze einfach zurückzudrehen ist nicht möglich. Und alle 25 Uhren vorzudrehen wäre viel zu kompliziert, schließlich müsste man immer die vielen Gongschläge abwarten.

Deshalb kommt Udo Nehls bereits in der Nacht zum Sonntag ins Hotel. "Ich halte dann alle Uhren an. Dann nehme ich mir einen Kaffee oder eine Zeitung, leg die Beine etwas hoch und schalte sie eine Stunde später wieder an. Dann geht sie eine Stunde nach".