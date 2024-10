Ein Verletzter bei Wohnhausbrand in Traben-Trarbach

Bei einem Wohnhausbrand in Traben-Trarbach wurde am Morgen ein Mensch leicht verletzt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und hatte das Feuer nachmittags unter Kontrolle.

Nach Angaben des Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs des Landkreises Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch, gebe es aktuell keine Gefahr mehr, dass die Flammen in der engen Bebauung auf die Nachbargebäude übergreifen. Das Feuer sei unter Kontrolle. Laut Teusch soll jetzt das Technische Hilfswerk (THW) die Statik des abgebrannten Gebäudes überprüfen. Mehrere Gebäude evakuiert Bei dem Brand, der am Freitagmorgen ausgebrochen war, wurde ein Mensch leicht verletzt. Er musste wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Wegen des Feuers mussten die Nachbarhäuser evakuiert werden. In der Nähe des Brandortes befinden sich Restaurants und Gästezimmer. Die Rauchwolken des brennenden Gebäudes waren in großen Teilen von Traben-Trarbach zu sehen. Hans Jürgen Beicht (privat) Geruchsbelästigung und Sichtbehinderungen Die Feuerwehr Traben-Trarbach warnte vor starker Rauchentwicklung. Dadurch könne es zu einer Geruchsbelästigung und Sichtbehinderungen kommen. Anwohner sollen das Gebiet meiden und Fenster und Türen geschlossen halten. Lüftungen und Klimaanlagen sollen abgestellt werden. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Hans Jürgen Beicht (privat) Ursache noch unklar Warum es zu dem Brand kam und wie hoch der Sachschaden ist, war zunächst nicht bekannt.