Verbrennungsanlage für Klärschlamm in Trier geplant

Bisher wird der Klärschlamm aus der Region Trier in Mainz verbrannt. 22 Kläranlagenbetreiber in der Region Trier wollen nun eine eigene Anlage bauen.

Klärschlamm bleibt übrig, nachdem Abwasser in Kläranlagen gereinigt wurde. Gerne wird er in der Landwirtschaft als Dünger auf Felder ausgebracht. Doch die Vorschriften dafür werden strenger. Das heißt, es fällt künftig mehr Klärschlamm zur Verbrennung an. Auch deshalb soll in Trier-Nord eine Verbrennungsanlage für die gesamte Region gebaut werden. Voraussetzung: Der Trierer Stadtrat stimmt zu.

Klärschlämme sollen in der Region bleiben

Weil die Gesetzeslage verschärft wurde, fällt mehr Klärschlamm zur Verbrennung an. Bislang wurden aus der Region Trier 7.000 Tonnen zur Verbrennungsanlage in Mainz gebracht. In der Region Trier haben sich 22 Kläranlagenbetreiber zusammengeschlossen zur "Kommunalen Klärschlammverwertung Region Trier AdR" (KVRT-AdR). Damit soll sichergestellt werden, dass der Klärschlamm, der anfällt, regional gemeinsam nachhaltig verwertet wird.

Anlage soll im Industriegebiet Trier- Nord gebaut werden

Die thermische Verbrennungsanlage soll nach Vorlage im Bauausschuss der Stadt auf 1.000 Quadratmetern auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Firma Vossloh-Lais GmbH entstehen, also in der Nähe des Hauptklärwerks zwischen Ruwer und Kürenz. Das Gelände befindet sich im Eigentum der Stadtwerke Trier.

Bebauungsplan muss geändert werden

Für das vorgesehene Gelände im Industriegebiet in Trier-Nord gibt es einen rechtskräftigen Bebauungsplan. Weil es sich bei einer Klärschlammverwertungsanlage allerdings um einen grundsätzlich erheblich belästigenden Gewerbebetrieb handelt, muss der Bebauungsplan angepasst werden.

Planungen in frühem Stadium

Die Planungen für die Anlage sind in einem frühen Stadium. Der Stadtrat entscheidet jetzt erst einmal über einen Aufstellungsbeschluss für das Gebiet. Die Verwaltung wird damit auch beauftragt, die notwendigen Voruntersuchungen für eine Anpassung des Bebauungsplans zu machen, wie beispielsweise eine Umweltprüfung.

Was den Stadtratsfraktionen wichtig ist

Die Trierer Stadtratsfraktionen wollen unbedingt vermeiden, dass in Ruwer größere Belästigungen für die Anwohner entstehen. Zu deutlich ist ihnen der Fall der Firma Eu-Rec im Trierer Hafen mit deren Geruchsbelästigungen noch im Gedächtnis. Sie wollen wissen, wie der Klärschlamm aus den unterschiedlichen Stellen in der Region Trier angeliefert wird. Welche Verkehrsbelastung kommt auf Ruwer und Trier-Nord zu? Wie hoch soll der Schornstein einer möglichen Verbrennungsanlage sein? Wird es Geruchsbelästigungen geben? Welche Emissionen werden erwartet? All das wird noch diskutiert werden.