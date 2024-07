Geldautomat in Hillesheim gesprengt

Unbekannte haben in Hillesheim (Vulkaneifelkreis) einen Geldautomaten gesprengt. Verletzt worden ist niemand.

Ein Zeuge meldete sich am Donnerstagmorgen um kurz nach vier bei der Polizei. Er erzählte, dass zwei maskierte Täter versuchten, in die Volksbank-Filiale einzubrechen. Ein dritter wartete demnach in einem Auto.

In den frühen Morgenstunden haben Unbekannte den Geldautomaten in Hillesheim gesprengt. Blaes

Die Polizei fuhr dann nach eigenen Angaben mit mehreren Streifenwagen zu der Bankfiliale. Zeitgleich gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein: Es habe eine Sprengung in der Bank gegeben.

Mehrere Wohnungen über Bankfiliale

Über der Bankfiliale befinden sich mehrere Wohnungen. Dort leben laut Polizei etwa zehn Menschen. Sie wurden in Sicherheit gebracht. Nach Angaben der Polizei wurde bei der Sprengung niemand verletzt.

Täter auf der Flucht

Die bislang unbekannten Täter sind mit einem dunklen VW Golf mit Bitburger Kennzeichen auf die B421 über Birgel und dann in Richtung belgische Grenze geflohen. Eine eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb laut Polizei bisher erfolglos.

Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch nicht klar. Blaes

Täter machen Beute

Nach Angaben der Polizei haben die Täter auch Geld erbeutet. Das gestohlene Geld und die Sprengung hätten zusammen einen Schaden von mehr als hunderttausend Euro verursacht. Es ist die dritte Geldautomatensprengung in dieser Umgebung in drei Monaten. Im Mai war ein Geldautomat in Bleialf, im Juni in Pronsfeld gesprengt worden.