Verkauf startet: Was denken die Trierer über das 9-Euro-Ticket?

Ausbau der Busnetze in der Region Trier

Der Verkehrsverbund Region Trier baut zusammen mit der Stadt Trier und den vier umliegenden Landkreisen das Busnetz auf. Auf vielen neuen Linienbündeln, zum Beispiel in der Südeifel, an der Mosel oder im Ruwertal, sind inzwischen deutlich mehr Busse unterwegs als noch vor dem Start des Ausbaus. Als nächstes geht im Dezember das Linienbündel Waldeifel zwischen Bitburg und Prüm an den Start. Dann fehlen nur noch das Kylltal (Dezember 2023), der Hunsrück und das Wittlicher Land (jeweils 2025). Kritisiert wird vielfach, dass zwar viele Busse unterwegs seien, diese aber teilweise leer durch die Gegend führen. Der Verkehrsverbund rechnet aber damit, dass es mindestens drei Jahre brauche, bis ein neues Angebot verstärkt nachgefragt werde.