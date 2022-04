Alle Infos zum 9-Euro-Ticket in RLP

Ab Juni soll das günstige 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) kommen. Wo man es kaufen kann und viele weitere Fragen beantworten wir in unserem FAQ.

Die meisten Verkehrsverbünde gehen davon aus, dass man das 9-Euro-Ticket ab Ende Mai kaufen kann.

Das 9-Euro-Ticket im ÖPNV wird voraussichtlich ab Juni eingeführt. Die Kampagne "9-Euro-Ticket" ist für drei Monate geplant, also für Juni, Juli und August. Das 9-Euro-Ticket muss man für jeden einzelnen Monat extra kaufen.

Das haben die Verkehrsbetriebe noch nicht geklärt. Mit Sicherheit wird es an den Fahrkarten-Schaltern der Deutschen Bahn zu kaufen sein. Es soll aber auch digital per App oder über das Internet gekauft werden können. Ob man das 9-Euro-Ticket auch beim Fahrpersonal oder an den Ticket-Automaten kaufen kann, ist noch nicht sicher.

Das 9-Euro-Ticket gilt im gesamten Nahverkehr in Deutschland. Man kann damit auch über die Ländergrenzen oder in andere Verkehrsverbünde fahren, ohne etwas zusätzlich zahlen zu müssen.

Das 9-Euro-Ticket gilt in allen Bussen und Bahnen des Öffentlichen Nahverkehrs. Also, in S-Bahnen, Straßenbahnen, U-Bahnen, Linienbussen, Regionalbahnen und Regionalexpresszügen, allerdings nicht in der 1. Klasse.

Nein, das Ticket gilt nicht für die Fähren an Rhein, Mosel oder anderen Flüssen und Seen. Lediglich bestimmte Fährverbindungen in Berlin und Hamburg dürfen mit dem Ticket benutzt werden.

Nein, das Ticket ist nicht übertragbar. Es wird auf den Namen eines Fahrgastes ausgestellt.

Ja, der Erwerb des Tickets ist nicht auf bestimmte Personengruppen beschränkt. Jede und jeder kann es nutzen.

Kinder unter 6 Jahren fahren im Öffentlichen Nahverkehr ohnehin kostenlos. Kinder, die älter sind, müssen die vollen neun Euro für das Ticket bezahlen. Eine Kinder-Ermäßigung gibt es nicht.

Alle Verkehrsverbünde empfehlen ihren Abonnenten ihre Monats- oder Jahrestickets nicht zu kündigen, sondern die Mitteilung ihres Verkehrsunternehmens abzuwarten.

Ja. Voraussichtlich buchen die Verkehrsbetriebe für die jeweiligen Monate nur neun Euro ab. Wer seine Monatstickets im Voraus bezahlt hat, wird voraussichtlich Geld zurück erstattet bekommen. Sollte das nicht geschehen, beim Verkehrsunternehmen nachfragen.

Kritik an dem Ticket kommt von der Eisenbahnergewerkschaft EVG. Die Gewerkschaft rechnet im Sommer mit Chaos im öffentlichen Nahverkehr. Der Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel sagte, kein Bahn-Unternehmen sei auf den zu erwartenden Andrang vorbereitet. Schon an Pfingsten könne es sein, dass überfüllte Züge geräumt und Bahnhöfe gesperrt werden müssten.

In sozialen Medien kritisieren viele Menschen, dass das Ticket Menschen in ländlichen Regionen wenig bringe, da dort der ÖPNV oftmals nicht so gut ausgebaut ist, wie in Städten und Ballungsräumen.

Die Bundesländer werfen dem Bund vor, dass er sich finanziell nicht genug an den Kosten für das 9-Euro-Ticket beteiligt. Sie verlangen, dass die Länder nicht auf den Mehrkosten des Tickets sitzen bleiben, sondern in diesem Fall der Bund Geld nachschießt.

Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen

Im Mai muss das Vorhaben noch von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. Im Bundesrat könnten die Länder noch Nachbesserungen durchsetzen.