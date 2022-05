per Mail teilen

Der Kreistag des Eifelkreises Bitburg-Prüm hat sich am Montag einstimmig für ein günstigeres Schülerticket im Verkehrsverbund Region Trier ausgesprochen. Der Kreis will im Verbund darauf hinarbeiten, dass das Ticket künftig 120 statt 180 Euro kostet. Der Vorschlag von CDU, Grünen und SPD, ein kostenloses Jugendticket in der Eifel auf den Weg zu bringen, ist somit gescheitert. Laut Kreisverwaltung wäre das Gratisticket nicht finanzierbar gewesen.