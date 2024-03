Überfall auf Tankstelle in Trier: Täter wollte Geld und Zigaretten

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend eine Tankstelle in der Ostallee in Trier überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Den Angaben zufolge kam der Unbekannte gegen 20:55 Uhr in den Verkaufsraum der Tankstelle. Dort habe er den Angestellten der Tankstelle aufgefordert, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihe, habe er auch mit einer Pistole gedroht, die er am Hosenbund getragen habe. Noch vor der Geldübergabe habe der Täter die Pistole hervorgezogen und explizit nach einem Zigarettenpäckchen der Marke "Pall Mall blau" verlangt. Danach flüchtete er. Suche nach Tankstellen-Räuber läuft Der Tatverdächtige ist laut Polizei etwa 1,75 Meter groß und trug zur Tatzeit eine dunkle Adidas-Jacke mit weißen Streifen, eine blaue Adidas-Jogginghose mit weißen Streifen und dunkle Schuhe. Außerdem soll er eine graue Mütze und ein weißes Tuch mit schwarzen Elementen vor dem Gesicht getragen haben.



Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei in Trier melden. Telefon: 0651/9779-2290. Weiterer Tankstellen-Überfall in Jünkerath Der Raub erinnert an eine ähnliche Tat in der Eifel: Ein ebenfalls unbekannter Täter hatte am Sonntagmittag eine Tankstelle in Jünkerath (Landkreis Vulkaneifel) überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der bewaffnete Mann gegen 12:10 Uhr das Tankstellengebäude. Er forderte von der Angestellten Bargeld und eine Packung Zigaretten. Anschließend habe er die Tankstelle verlassen und sei geflüchtet. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Der Täter wird auf Mitte 20 geschätzt und soll mit einer hellgrauen Jogginghose, einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze und Adidas-Logo und einer beigen Schirmmütze bekleidet gewesen sein, so die Polizei. Außerdem habe er einen blauen Einweg-Mundschutz getragen. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich an die Polizei in Prüm wenden.